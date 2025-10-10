Il caso Venezi alla Fenice | alla Fenice | una lezione sul limite dei Compagni e della sinistra
Sul caso di Beatrice Venezi, esploso nei giorni scorsi dopo la sua nomina a direttore del teatro La Fenice di Venezia, sono tornate per un momento le vecchie, aspre contrapposizioni tra destra e sinistra. Non si perdona alla musicista di non appartenere al mondo culturale di sinistra e avere anzi più volte dichiarato la sua preferenza per i valori della destra. E non si perdona la sua vicinanza a Giorgia Meloni. Partendo da questo pregiudizio si distrugge tutta la sua competenza, il suo curriculum, la sua credibilità in campo musicale. Non ripeterò le cose che molti hanno detto e scritto su questa nomina, sulla campagna di linciaggio e denigrazione che è scattata e non farò nemmeno paragoni con altri incarichi, altre vicende. 🔗 Leggi su Panorama.it
