Il caso di Marco Viti che uccise il coinquilino a coltellate | è stato condannato a 16 anni

Marco Viti, 49 anni, è stato condannato a sedici anni di carcere per aver accoltellato e ucciso il suo coinquilino a Cremona il 28 ottobre 2024. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: caso - marco

Marco Travaglio è un caso clinico di manipolazione e falsificazione

Carenza di farmaci per malati oncologici, Di Marco: "Secondo caso in pochi giorni, chiederò accesso agli atti e interrogazione"

Portobello, un caso italiano: video intervista con Marco Bellocchio e Fabrizio Gifuni da Venezia

Leggi su Tgr Abruzzo Terapie oncologiche: il caso davanti al Gip Il GIP Marco Billi si è riservato la decisione sull’inchiesta della Procura dell’Aquila che vede indagati otto medici di due reparti di oncologia. Avrebbero somministrato terapie fuori protocollo - facebook.com Vai su Facebook

Il caso John Maynard Keynes. Qui le slide preliminari della presentazione di domani: - X Vai su X

Il caso di Marco Viti, che uccise il coinquilino a coltellate: è stato condannato a 16 anni - Marco Viti, 49 anni, è stato condannato a sedici anni di carcere per aver accoltellato e ucciso il suo coinquilino a Cremona il 28 ottobre 2024 ... Scrive fanpage.it

Delitto di Borgo Loreto: 16 anni - Processato con il rito abbreviato, Marco Viti, il 49enne accusato di omicidio volontario per aver ucciso con nove coltellate, di cui una mortale all’addome, il coinquilino Paolo Gamba, 44 ... Riporta cremonaoggi.it