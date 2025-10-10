Il caso di Marco Viti che uccise il coinquilino a coltellate | è stato condannato a 16 anni

10 ott 2025

Marco Viti, 49 anni, è stato condannato a sedici anni di carcere per aver accoltellato e ucciso il suo coinquilino a Cremona il 28 ottobre 2024. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: caso - marco

