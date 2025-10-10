Il caso di Barbara a La Vita in Diretta | Franza promette la svolta

Tempo di lettura: 2 minuti Da due anni Barbara non mette piede fuori casa. L’ascensore del suo palazzo è fermo da troppo tempo e lei, cardiopatica e dipendente dall’ossigeno, non può affrontare le scale. La sua abitazione, nel cuore di Ariano Irpino, è diventata una prigione silenziosa. La sua storia è arrivata su Rai 1, nel programma La Vita in Diretta. In collegamento con Alberto Matano, il sindaco Enrico Franza ha promesso: “L’ascensore sarà riparato comunque”. Parole che per Barbara valgono come una boccata d’aria. Ha 73 anni, è di origine tedesca ma vive ad Ariano da molti anni. Da due anni, la sua quotidianità è fatta solo di finestre, silenzio e attese. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

