Il Carlino conquista Modena La festa dei 140 anni è un successo | Punto di riferimento del territorio

"Tanti auguri Carlino". Una frase che, per il tour dei 140 del giornale, sta rimbombando dal sud delle Marche al nord dell'Emilia-Romagna. E lunedì scorso, in questo lungo viaggio, il motto è risuonato a Modena, all'interno del teatro Fondazione San Carlo gremito di gente. Ospiti, lettori, curiosi. Mondo della cultura, della politica, della gastronomia, dello sport, dell'arte e dell'economia. Tutti uniti per fare gli auguri a quel giornale che da una vita accompagna le giornate dei modenesi, dalla città alla provincia, dalla collina alla montagna. Perché, il Resto del Carlino, "è un punto di riferimento che ha saputo sempre raccontare l'evoluzione del territorio".

