“Più che parlare di pace, direi che vediamo le prime luci dell’alba: che non vuol dire che è pieno giorno. È un inizio giusto, qualcosa che porta speranza: già stamattina, nelle strade qui intorno, c’era un’energia diversa”. S ono le parole con cui il cardinale e patriarca cattolico di Gerusalemme, Pierbattista Pizzaballa, ha descritto il primo accordo di pace tra Israele e Hamas in un’intervista a La Repubblica. Poi ha aggiunto: “La strada è lunga, gli ostacoli saranno tanti, però è il momento anche di gioire di questo momento, che è sicuramente positivo”. Quanto alla ripartenza di una vita normale in Medio Oriente dopo il conflitto, Pizzaballa ha sostenuto che il nuovo inizio avverrà “poco alla volta, ma ci vorrà tempo, bisognerà ammettere che non c’è solo la propria parte in questa storia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il Cardinale Pizzaballa benedice la pace a Gaza: “Nelle strade c’è già un’energia diversa, ma servirà tempo per la stabilità”