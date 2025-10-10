Il Cammino comune del Partito Democratico | con lo stesso impegno una nuova energia per l' Irpinia

Lunedì 13 ottobre alle ore 18:00, presso il Grand Hotel Irpinia, si terrà l’iniziativa pubblica “Cammino Comune”: Un momento di riflessione e confronto promosso da esponenti del Partito Democratico irpino e aperto alla cittadinanza, ai militanti, agli amministratori e a tutte le persone. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Città democratiche e progressiste - In occasione dell'assemblea annuale di Anci del 12, 13 e 14 novembre a Bologna, il Partito Democratico organizza la prima manifestazione nazionale delle Città democratiche e progressiste. Si legge su partitodemocratico.it