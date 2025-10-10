Il cambiamento non passa dal prezzo ma dal valore
Riprendiamo le parole di Dario Fociani, imprenditore nel settore del caffè, fondatore e gestore di Faro, uno dei caffè specialty più apprezzati di Roma. Ogni prezzo racconta una struttura complessa, non un capriccio. In una caffetteria-pasticceria-ristorante che lavora con qualità reale, materie prime tracciabili e agricole, personale formato, contratti regolari, artigianato vero, la composizione media dei costi è questa: 45 per cento costo del personale, 15 per cento materie prime, 10 per cento affitti e utenze, 10 per cento costi di gestione e manutenzione, 10 per cento IVA, 10 per cento utile lordo (che nella pratica si riduce spesso a molto meno). 🔗 Leggi su Linkiesta.it
