Il calendario dell’Avellino fino a fine dicembre | date e orari
Tempo di lettura: 2 minuti L’Avellino conosce il suo percorso fino alla fine del 2025. Nel comunicato ufficiale n.38 della Lega B, è stato reso noto il programma delle giornate dalla 13ª alla 18ª del campionato di Serie BKT. Sei partite che accompagneranno i lupi da novembre fino al post-Natale, tra sfide affascinanti e trasferte insidiose. Si ripartirà sabato 22 novembre con una sfida casalinga contro l’ Empoli, in programma al “Partenio-Lombardi” alle ore 15. Sette giorni dopo, il 29 novembre, i biancoverdi saranno impegnati sul campo del Südtirol, sempre alle 15. Nel weekend dell’Immacolata, lunedì 8 dicembre, l’Avellino tornerà davanti al proprio pubblico per affrontare il Venezia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
