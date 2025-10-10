L’ Us Tiranese consolida la sua attività sportiva e sociale e in un futuro ormai prossimo avrà un campo in sintetico nuovo di zecca. Una delle società calcistiche storiche del panorama valtellinese, presente da tantissimi anni sullo scenario provinciale e capace in un lontano passato di approdare fino alla 4 serie (una serie C di adesso), sta vivendo anni importanti in cui è ritornata ad avere un ruolo preminente nella pratica sportiva dei tiranesi, in primis, e dei ragazzi delle zone limitrofe in generale. Il presidente Giovanni Volpetti e il suo qualificato staff, dopo aver preso le redini della società da Paolo Oberti (presidente che ha portato i canarini fino alla Promozione), hanno impostato da alcuni anni un lavoro mirato all’allargamento della base e quindi al potenziamento del settore giovanile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il calcio Tiranese guarda avanti. Con un nuovo campo in sintetico