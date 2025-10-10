Il mondo del calcio continua ad andare verso un numero di partite sempre maggiore, tra dibattiti e polemiche. In tal senso, deve essere un monito la testimonianza di Ivan Klasni?, il croato ex stella del Werder Brema. Oggi Klasni? ha 45 anni e deve combattere contro una gravissima disfunzione renale, che lo costringe a dialisi quotidiane e a trapianti periodici. Secondo l’ex calciatore, la causa della sua malattia è l’ uso massiccio di farmaci che ha fatto durante la sua carriera: “Nessuno sport professionistico, calcio incluso, può funzionare senza un uso sistematico di antidolorifici “, denuncia in un documentario andato in onda sulla tv tedesca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il calcio non va avanti senza un uso sistematico di antidolorifici. Io non so quanto tempo mi resta”: la denuncia di Ivan Klasni?