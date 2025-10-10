Il calcio non va avanti senza un uso sistematico di antidolorifici Io non so quanto tempo mi resta | la denuncia di Ivan Klasni?

Ilfattoquotidiano.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mondo del calcio continua ad andare verso un numero di partite sempre maggiore, tra dibattiti e polemiche. In tal senso, deve essere un monito la testimonianza di Ivan Klasni?, il croato ex stella del Werder Brema. Oggi Klasni? ha 45 anni e deve combattere contro una gravissima disfunzione renale, che lo costringe a dialisi quotidiane e a trapianti periodici. Secondo l’ex calciatore, la causa della sua malattia è l’ uso massiccio di farmaci che ha fatto durante la sua carriera: “Nessuno sport professionistico, calcio incluso, può funzionare senza un uso sistematico di antidolorifici “, denuncia in un documentario andato in onda sulla tv tedesca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

il calcio non va avanti senza un uso sistematico di antidolorifici io non so quanto tempo mi resta la denuncia di ivan klasni

© Ilfattoquotidiano.it - “Il calcio non va avanti senza un uso sistematico di antidolorifici. Io non so quanto tempo mi resta”: la denuncia di Ivan Klasni?

In questa notizia si parla di: calcio - avanti

Calcio Terza categoria. Sant’Albino, avanti con tanto ottimismo. La società ha scelto mister Luca Mearini. Deligia: "Ci ha colpito il suo entusiasmo»

Milan, Allegri: “Il mondo va avanti in 15 anni, il calcio va avanti”

Calcio serie C, il Perugia va avanti per la sua strada. Muro Joselito: "Mercato? Ho la testa qui"

calcio avanti senza usoIvan Klasnic: «Da calciatore ho abusato di antidolorifici, ora non so quanto mi resta da vivere. Senza quelli nel calcio non vai avanti» - Ho subito tre trapianti di rene e non so quanto tempo mi resta». Scrive msn.com

Figc, Gravina: 'Il calcio non può fermarsi, avanti insieme senza litigare' - Il presidente della Figc ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera: "Un mese a porte chiuse per il coronavirus? Secondo calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Calcio Avanti Senza Uso