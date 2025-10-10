Il Cal di Merate diventa Cad | Più sicurezza per i pazienti dializzati
“Dopo oltre 30 anni di attività, il Centro dialisi ad assistenza limitata (Cal) di Merate si trasforma in Centro dialisi ad assistenza decentrata e continuativa (Cad), segnando un importante passo avanti nella qualità dell’assistenza ai pazienti emodializzati”. Lo annuncia Asst Lecco, precisando. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
In questa notizia si parla di: merate - diventa
Non è il solito “salire sugli alberi” è la gara dove ogni nodo conta e il sagolino diventa arma segreta! Merate (LC) – Villa Lavezari 26-27-28 settembre 2025 Tra prove, workshop, sculture di legno dal vivo e il mitico FantaClimber … l’adrenalina è g - facebook.com Vai su Facebook
Il Cal di Merate diventa Cad: "Più sicurezza per i pazienti dializzati" - “Dopo oltre 30 anni di attività, il Centro dialisi ad assistenza limitata (Cal) di Merate si trasforma in Centro dialisi ad assistenza decentrata e continuativa (Cad), segnando un importante passo ava ... Lo riporta leccotoday.it
Mandic: il CAL diventa CAD Più sicurezza per i dializzati - Dopo oltre 30 anni di attività, il Centro Dialisi ad Assistenza Limitata (CAL) di Merate si trasforma in Centro Dialisi ... Da merateonline.it