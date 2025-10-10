Il Borro insignito di 2 Chiavi Michelin
Arezzo, 10 ottobre 2025 – Il Borro, albergo diffuso nel cuore del Valdarno Superiore e azienda agricola e vitivinicola interamente biologica di proprietà della famiglia di Ferruccio Ferragamo dal 1993, è stata insignito di 2 Chiavi MICHELIN, il prestigioso riconoscimento assegnato agli hotel che offrono un soggiorno eccezionale per qualità del servizio, autenticità e valore dell’esperienza. L’annuncio è stato dato ieri sera, mercoledì 8 ottobre, a Parigi, durante la cerimonia ufficiale della Guida MICHELIN 2025, che ha celebrato le migliori strutture al mondo per eccellenza nell’ospitalità. Quest’anno sono solo sette le nuove strutture italiane ad aver ricevuto le Due Chiavi MICHELIN, su un totale di 49 nuovi ingressi nella selezione nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
