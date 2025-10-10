Il borgo di Colle di Tora tra i luoghi FAI d’Autunno | arte natura e panorami sul lago del Turano

C’è un luogo, nel Lazio, che rappresenta un vero e proprio invito alla lentezza. Stiamo parlando del borgo di Colle di Tora che, arroccato su uno sperone roccioso e circondato dalle dolci colline dell’Appennino, si affaccia sulle acque smeraldine del Lago del Turano. In occasione delle Giornate FAI d’Autunno 2025, il borgo spalancherà le sue porte a tutti coloro che desiderano respirarne la bellezza, tra arte, tradizione e scorci mozzafiato. Leggi anche: — Lago del Turano da una nuova prospettiva: il battello elettrico Thiora per un’esperienza sostenibile Giornate FAI d’Autunno 2025: Colle di Tora apre le sue porte. 🔗 Leggi su Funweek.it

In questa notizia si parla di: borgo - tora

Weekend da favola: Colle di Tora, il borgo che sembra sospeso sull’acqua

Castel di Tora. Brian Withycombe · Forever. Castel di Tora in Autunno: un piccolo gioiello tra i colori della natura! L’autunno veste Castel di Tora di magia: il borgo medievale si tinge di calde sfumature dorate, le colline si riflettono nel lago del Turano e l’ari - facebook.com Vai su Facebook

Badolato, tornano nel week end le giornate Fai per scoprire luoghi magici - Il suggestivo borgo sarà, sabato e domenica, la location delle tanto attese Giornate FAI d’Autunno in questo anno così speciale per la nostra Fondazione ... Come scrive catanzaroinforma.it

Giornate FAI d’Autunno: in Sicilia oltre 40 luoghi da scoprire - In Sicilia saranno visitabili oltre 40 siti in tutte le province, grazie al lavoro delle Delegazioni e dei Gruppi FAI, con il supporto di centinaia di volontari e degli Apprendisti Ciceroni delle ... Scrive tp24.it