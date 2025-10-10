Il boom dell’hawala a Milano la banca usata dai narcotrafficanti per muovere miliardi
Al civico 32 di via Giovanni Antonio Plana, un anonimo palazzo affacciato sul ponte della Ghisolfa, era sorta la tesoreria di una banca molto particolare, tenuta dalla coppia di siriani Mahmoud e Rima Alshoum. Un istituto senza sportelli, senza direttori di filiale e, soprattutto, senza. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: boom - hawala
Il boom dell’hawala a Milano, la “banca” usata dai narcotrafficanti per muovere miliardi - Cos'è e come funziona questo sistema arcaico per spostare fondi, che si scopre modernissimo per eludere i controlli bancari e riciclare denaro. Si legge su milanotoday.it