Il bodybuilder vegetariano Varinder Singh Ghuman morto per infarto durante un intervento per una lesione del bicipite aveva 42 anni

Il 42enne era anche un attore ed era stato scelto persino da Arnold Schwarzenegger come ambassador e promotore dei prodotti del suo marchio in Asia È morto per un infarto all'età di 42 anni il bodybuilder vegetariano Varinder Singh Ghuman. Il culturista è deceduto durante un intervento per un. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Il bodybuilder vegetariano Varinder Singh Ghuman morto per infarto durante un intervento per una lesione del bicipite, aveva 42 anni

In questa notizia si parla di: bodybuilder - vegetariano

Buongiorno! Vegetariano e gustoso, ecco il menu di oggi - facebook.com Vai su Facebook

“Arnold Schwarzenegger era incantato nel vedere il mio corpo”: è morto a 42 anni Varinder Singh Ghuman, campione di bodybuilding - Il campione di bodybuilding e attore di Bollywood è deceduto a 42 anni per infarto dopo essere stato ricoverato ad Amritsar ... Secondo ilfattoquotidiano.it

È morto a 42 anni Varinder Singh Ghuman, attore e bodybuilder che collaborava con Arnold Schwarzenegger - Varinder Singh Ghuman è morto a 42 anni ieri: è stato colto da infarto mentre si trovava all'ospedale di Amritsar, nel Punjab, per un intervento muscolare ... Si legge su fanpage.it