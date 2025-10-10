Il bodybuilder vegetariano Varinder Singh Ghuman morto per infarto durante un intervento per una lesione del bicipite aveva 42 anni

10 ott 2025

Il 42enne era anche un attore ed era stato scelto persino da Arnold Schwarzenegger come ambassador e promotore dei prodotti del suo marchio in Asia È morto per un infarto all'età di 42 anni il bodybuilder vegetariano Varinder Singh Ghuman. Il culturista è deceduto durante un intervento per un. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

