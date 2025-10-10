Il Bellaria film festival si rilancia tra anteprime eventi e tanti ospiti

Dopo l’ultima edizione baciata dal successo (con 18mila presenze in cinque giorni, il 50% in più di biglietti e accrediti rispetto al 2024) il Bellaria film festival si prepara già alla prossima. La 44esima edizione si terrà dal 6 al 10 maggio 2026, consolidando il territorio come laboratorio permanente del cinema indipendente italiano. Organizzato dal centro Approdi e diretto da Sergio Canneto, il festival conferma la formula che unisce visione artistica e concretezza industriale. "Vogliamo un festival che possa essere, sempre più, una factory — spiega Canneto — Uno spazio di libertà, dove le idee si trasformano in processi e le generazioni dialogano per immaginare nuovi scenari tra creatività e mercato". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

