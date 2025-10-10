Il Barbour ma con twist scandinavo | è in arrivo la capsule con Arket

Appena torna l’autunno, torna anche lui: il Barbour, il giaccone cerato che da decenni accompagna piogge e passeggiate con lo stesso fascino discreto di sempre. Icona dell’outerwear britannico, resiste alle mode come alle intemperie, senza mai fare una piega. Ormai da qualche stagione, insieme al desiderio di indossarlo riaffiorano anche le collaborazioni che lo reinventano: dopo le capsule con Ganni, Erdem e Farm Rio, per l’ autunno inverno 2025 è la volta di un dialogo più essenziale e accessibile, firmato ARKET. Una capsule in viaggio tra Stoccolma e South Shields. Il brand di lifestyle nordico e la storica maison britannica uniscono le forze in una collezione in edizione limitata, co-creata tra Stoccolma e South Shields, la città natale di Barbour. 🔗 Leggi su Amica.it

