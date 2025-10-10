Il 19enne morto nell'incidente aereo ha ricevuto il brevetto da pilota la famiglia | Immensa gratitudine
Il capo di Stato Maggiore generale Antonio Conserva con decreto ha conferito il brevetto da pilota a Lorenzo Nucheli, il militare 19enne morto insieme a Simone Mettini nell'incidente aereo a Sabaudia. I famigliari: "Immensa gratitudine". 🔗 Leggi su Fanpage.it
