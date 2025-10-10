Il 19enne morto nell'incidente aereo ha ricevuto il brevetto da pilota la famiglia | Immensa gratitudine

Fanpage.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il capo di Stato Maggiore generale Antonio Conserva con decreto ha conferito il brevetto da pilota a Lorenzo Nucheli, il militare 19enne morto insieme a Simone Mettini nell'incidente aereo a Sabaudia. I famigliari: "Immensa gratitudine". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: 19enne - morto

Incidente in moto in zona Montecerboli: morto 19enne

Choc nell’hockey, morto il talento 19enne Gary Kelly: precipitato dalla finestra di un hotel a Ibiza. È il secondo caso

Scomparso in vacanza, 19enne trovato morto dopo un mese: “Vedo solo montagne”, cosa gli è successo

Il 19enne morto nell’incidente aereo ha ricevuto il brevetto da pilota, la famiglia: “Immensa gratitudine” - Il capo di Stato Maggiore generale Antonio Conserva con decreto ha conferito il brevetto da pilota a Lorenzo Nucheli, il militare 19enne morto insieme a Simone Mettini nell’incidente aereo a Sabaudia. Segnala fanpage.it

19enne morto nell incidenteLeonardo Roveda, morto a 19 anni dopo l'incidente: domani il funerale a Puja. I familiari: «Non fiori, eventuali offerte alla Fondazione Biasotto di Ghirano» - L'intera comunità di Puja e Villanova di Prata si stringerà attorno alla famiglia di Leonardo Roveda, 19enne morto dopo un incidente stradale, ... ilgazzettino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: 19enne Morto Nell Incidente