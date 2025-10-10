Il 17enne suicida a Patti madre e compagno assolti per maltrattamenti

Si ribalta in appello il processo che vede imputati la madre e il patrigno del 17enne che si è tolto la vita nel maggio 2019 all'interno di un ex capannone industriale di Patti. L'uomo e la donna sono stati assolti dall'accusa di maltrattamenti in famiglia, così ha decretato il giudice Bruno. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

