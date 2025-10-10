Il 15 ottobre la presentazione del Rapporto Conflavoro-Luiss Business School sull' impatto delle criticità della PA sulle imprese minori

L'evento si svolgerà a Villa Blanc, a Roma Mercoledì 15 ottobre 2025, alle ore 11.00, presso Villa Blanc, Aula Ciampi, in via Nomentana 216, a Roma, si terrà la presentazione del Rapporto realizzato da Conflavoro, in collaborazione con Luiss Business School “L’impatto delle criticità della Pu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

