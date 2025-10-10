Ignora i domiciliari e si concede una passeggiata in auto con un amico pregiudicato

Messinatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha violato i domiciliari per concedersi una passeggiata in auto con l'amico pregiudicato. Per questo ieri sera un 47enne messinese è stato arrestato dai carabinieri dopo l'alt alla vettura lungo una strada della zona sud.Riconosciuto come persona sottoposta agli arresti domiciliari, l’uomo non ha. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

