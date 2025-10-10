Ignora i domiciliari e si concede una passeggiata in auto con un amico pregiudicato

Ha violato i domiciliari per concedersi una passeggiata in auto con l'amico pregiudicato. Per questo ieri sera un 47enne messinese è stato arrestato dai carabinieri dopo l'alt alla vettura lungo una strada della zona sud.Riconosciuto come persona sottoposta agli arresti domiciliari, l'uomo non ha.

Su un monopattino, senza casco e con un passeggero, ignora l'alt e aggredisce un agente della Polizia Municipale. Ai domiciliari

La procura chiede gli arresti domiciliari per un agente e due assistenti di polizia penitenziaria. Ma il gip rigetta la richiesta. La vicenda è quella della morte di Wajdi Hella, detenuto tunisino di 27 anni, impiccatosi in una cella del carcere di via delle Novate nella

Uccise il figlio dopo una discussione, è evaso dai domiciliari: "Sono uscito solo per una passeggiata" - Paolo Corna, l'uomo di 78 anni, che è stato arrestato e condannato perché accusato dell'omicidio del figlio Giambattista, è evaso dagli arresti domiciliari.