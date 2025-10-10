Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, giovedì 9 ottobre 2025. Avellino – L’Ordine degli avvocati di Avellino esprime grande soddisfazione e piena condivisione per l’accordo di collaborazione tra la Procura della Repubblica di Avellino e l’Istituto Superiore di Sanità. L’obiettivo del protocollo di intesa è di condividere dati e informazioni per identificare possibili sorgenti di contaminazione ambientale sul territorio di competenza della Procura di Avellino. ( LEGGI QUI ). Benevento – la Polizia di Stato di Benevento ha arrestato un trentenne straniero perché gravemente indiziato di furto aggravato all’interno di un supermercato cittadino e lo ha deferito per il reato di ricettazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ieri in Campania: topi a scuola, chiuso istituto per 15 giorni