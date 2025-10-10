Ieri in Campania | topi a scuola chiuso istituto per 15 giorni

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, giovedì 9 ottobre 2025.  Avellino – L’Ordine degli avvocati di Avellino esprime grande soddisfazione e piena condivisione per l’accordo di collaborazione tra la Procura della Repubblica di Avellino e l’Istituto Superiore di Sanità.  L’obiettivo del protocollo di intesa è di condividere dati e informazioni per identificare possibili sorgenti di contaminazione ambientale sul territorio di competenza della Procura di Avellino.  ( LEGGI QUI ).  Benevento – la  Polizia  di  Stato  di  Benevento  ha arrestato un  trentenne  straniero perché gravemente indiziato di  furto  aggravato all’interno di un  supermercato  cittadino e lo ha deferito per il reato di  ricettazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

ieri campania topi scuolaCaserta, scuola “Ruggiero” chiusa per topi: ipotesi doppi turni, ma incognita plesso - Scuola media "Ruggiero" chiusa da ieri per l'emergenza topi, si cerca una soluzione tampone per riportare subito gli studenti in aula e scongiurare ... ilmattino.it scrive

ieri campania topi scuolaInvasione di topi, scuola resta chiusa per 15 giorni - La scuola secondaria di primo grado “Ruggiero”, in via Trento, resterà chiusa per due settimane. Si legge su ilfattovesuviano.it

