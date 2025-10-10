ieri giustizialista con eva oggi garantista con ilaria

Ha festeggiato. Nel segno del garantismo. Ilaria Salis (foto a destra) ha schivato il processo e nuovi, possibili guai nella torva Ungheria. Un trattamento soft, l'esatto contrario di quel che è accaduto a Eva Kaili (foto a sinistra). Ricordate lo scandalo che fece arrossire la sinistra europea fra Strasburgo e Bruxelles? Basta dare un'occhiata al bellissimo libro Il peccato di Eva, scritto a quattro mani da Ludovica Bulian e Giuseppe Guastella, Fuori Scena, per capire che qualcosa, eufemismo, non ha funzionato e la presunzione di innocenza in quell'occasione è stata gettata alle ortiche in un modo che oggi appare prono al sistema giudiziario e sgangherato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

