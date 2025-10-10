A margine del junket della terza stagione della serie Loot, l'attrice ha riflettuto sulla velocità con la quale il mondo somiglia sempre di più a quello del film del 2006. Nel corso dell'intervista del nostro Andrea Bedeschi durante il junket per la terza stagione della serie televisiva Loot, Maya Rudolph ha commentato la somiglianza tra il mondo attuale e quello raccontato in Idiocracy. L'attrice tornerà presto nella terza stagione della sit-com, disponibile dal prossimo 15 ottobre sulla piattaforma streaming di Apple TV+, con Michaela Jaé Rodriguez e Nat Faxon. Il mondo di oggi è come Idiocracy Nel corso dell'intervista, Maya Rudolph ha risposto così alla nostra domanda sulla somiglianza tra il mondo attuale e Idiocracy:"Se mi sarei immaginata nel 2006 che oggi il mondo sarebbe stato simile a Idiocracy? No, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Idiocracy, Maya Rudolph ammette: "È accaduto tutto troppo in fretta!"