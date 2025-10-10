Idice opere contro il dissesto Cantiere da 3 milioni di euro
Un cantiere da 3 milioni di euro, finanziato con risorse del Fondo sviluppo e coesione, per la manutenzione straordinaria e il miglioramento dell’officiosità idraulica del torrente Idice, pesantemente danneggiato dalle alluvioni e dalle piene degli ultimi due anni. È quello avviato a Riccardina di Budrio. Un intervento che rappresenta un tassello all’interno di un ben più ampio piano complessivo post alluvione da 70,7 milioni di euro: cantieri in gran parte già conclusi o in corso, che vanno da Budrio fino alla confluenza dell’Idice nel Reno, passando per Medicina, Molinella e Argenta, quest’ultimo già nel ferrarese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: idice - opere
Dall’Umbria alla Francia, Gianluca Ghirelli porta la sua arte oltre confine, conquistando Parigi con un ritratto in stile antico commissionato tramite i social. Nella sua bottega di Via Venata 6 a Gubbio, tra blocchi di argilla, strumenti e opere sparse, Gianluca, clas - facebook.com Vai su Facebook
Idice, opere contro il dissesto. Cantiere da 3 milioni di euro - Un cantiere da 3 milioni di euro, finanziato con risorse del Fondo sviluppo e coesione, per la manutenzione straordinaria e il miglioramento dell’officiosità idraulica del torrente Idice, pesantemente ... msn.com scrive
Ricetta contro il dissesto: "Banca dati e tempi certi per la messa in sicurezza" - Monito della deputata di Forza Italia, Rosaria Tassinari, durante un’audizione sugli interventi anti- Secondo ilrestodelcarlino.it