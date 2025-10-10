idice opere contro il dissesto cantiere da 3 milioni di euro

Un cantiere da 3 milioni di euro, finanziato con risorse del Fondo sviluppo e coesione, per la manutenzione straordinaria e il miglioramento dell’officiosità idraulica del torrente Idice, pesantemente danneggiato dalle alluvioni e dalle piene degli ultimi due anni. È quello avviato a Riccardina di Budrio. Un intervento che rappresenta un tassello all’interno di un ben più ampio piano complessivo post alluvione da 70,7 milioni di euro: cantieri in gran parte già conclusi o in corso, che vanno da Budrio fino alla confluenza dell’Idice nel Reno, passando per Medicina, Molinella e Argenta, quest’ultimo già nel ferrarese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

