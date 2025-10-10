Ict Nethesis cavalca la ‘grande onda’ digitale
(Adnkronos) – Giornata clou per il Meeting degli Eroi Digitali, l'atteso appuntamento annuale organizzato dall’azienda di Pesaro Nethesis, dedicato alla sua community di partner e professionisti del mondo Ict. ‘La grande onda’, questo il titolo della 13a edizione, arriva per la prima volta a Rimini e fa il record di iscritti, con oltre 1000 presenze. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: nethesis - cavalca
Ict, Nethesis cavalca la ‘grande onda’ digitale - Giornata clou per il Meeting degli Eroi Digitali, l'atteso appuntamento annuale organizzato dall’azienda di Pesaro Nethesis, dedicato alla sua community di partner e professionisti del m ... Scrive cn24tv.it