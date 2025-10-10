Ict Job Days colloqui online tra aziende e professionisti per attrarre in Puglia i talenti del digitale

l digitale non aspetta! E la Puglia risponde con un’iniziativa concreta per attrarre e trattenere talenti nel settore dell’ICT. Dal 20 ottobre partono gli ICT Job Days – Lavorare nell’ICT in Puglia, il primo evento totalmente virtuale di recruiting dedicato all’Information Communication. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: days - colloqui

?Oggi, presso il Centro per l’impiego di Messina, si è svolto un Recruiting Day per il profilo di “Addetto/a a funzioni di segreteria”. Oltre 30 candidati si sono presentati ai colloqui di lavoro. Seguirà la fase successiva dell’iter di selezione che coinvolgerà sol - facebook.com Vai su Facebook

Ict Job Days, colloqui online tra aziende e professionisti per attrarre in Puglia i talenti del digitale - E la Puglia risponde con un’iniziativa concreta per attrarre e trattenere talenti nel settore dell’ICT. foggiatoday.it scrive

ICT Job Days, il primo recruiting #Mareasinistra dei centri impiego Bari, Bat, Foggia - ICT JOB DAYS, IL PRIMO RECRUITING #MAREASINISTRA DEI CENTRI IMPIEGO BARI, BAT, FOGGIA Dal 20 ottobre colloqui online tra ... Lo riporta ilsipontino.net