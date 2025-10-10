Ice Zoppas | Il Giro ci permette di raccontare le nostre eccellenze e mostrarle a tutto il mondo

Matteo Zoppas, presidente dell’agenzia ICE per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, ha parlato dell’impatto economico del Giro d’Italia al Festival dello Sport di Trento 2025. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ice, Zoppas: "Il Giro ci permette di raccontare le nostre eccellenze e mostrarle a tutto il mondo”

In questa notizia si parla di: zoppas - giro

Zoppas, 'Giro strategico per la promozione della bike economy' - "Nella stretta collaborazione tra diplomazia della crescita e diplomazia sportiva, il Giro d'Italia ha dimostrato con i numeri di essere un veicolo strategico per la promozione della bike economy e de ... Si legge su msn.com

Giro d’Italia ambasciatore del Made in Italy, con impatti da 2 miliardi sul sistema paese - "Il Giro conta 200 milioni di audience con tutte le eccellenze italiane della filiera del ciclismo che si incontrano in un unico luogo ... Segnala msn.com