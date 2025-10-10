Il senior advisor del Milan, Zlatan Ibrahimovic, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della lotta scudetto contro l’ Inter. MILAN-SCUDETTO – “ La squadra è molto competitiva per fare buoni risultati. Lo era già l’anno scorso ma è stato un anno strano, appena ci riprendevamo cadevamo subito, però abbiamo imparato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Ibrahimovic sull’Inter: “Dobbiamo crederci, loro non li guardo”