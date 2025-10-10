Ibrahimovic sull’Inter | Dobbiamo crederci loro non li guardo
Il senior advisor del Milan, Zlatan Ibrahimovic, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della lotta scudetto contro l’ Inter. MILAN-SCUDETTO – “ La squadra è molto competitiva per fare buoni risultati. Lo era già l’anno scorso ma è stato un anno strano, appena ci riprendevamo cadevamo subito, però abbiamo imparato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
In questa notizia si parla di: ibrahimovic - sull
Le parole di #Ibrahimovic Sullo Scudetto e su Allegri - X Vai su X
Zlatan Ibrahimovic ha espresso la propria preoccupazione sulla gestione dei calciatori, sempre più chiamati a giocare tra club e Nazionali, puntando il dito sui calendari internazionali. La risposta di Gianni Infantino, Presidente FIFA non si è fatta attendere: http - facebook.com Vai su Facebook
Milan, Ibrahimovic: “Crediamo nello scudetto” - Il Milan ci crede, crede in una stagione nuova e vincente. Si legge su sportpaper.it
Ibrahimovic: “Milan, tutti dobbiamo credere allo scudetto. Allegri? Il primo trofeo gliel’ho fatto vincere io” - Così ha parlato Zlatan Ibrahimovic in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, commentando le po ... Segnala msn.com