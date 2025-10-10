Ibrahimovic | Sorpreso da Modric? No In campo gli abbiamo detto …

Pianetamilan.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Zlatan Ibrahimovic, consulente di RedBird ed ex attaccante del Milan, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco le sue parole su Luka Modric. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ibrahimovic - sorpreso

ibrahimovic sorpreso modric noMilan, Ibrahimovic: "Nel 2021/22 Leao ha vinto lo Scudetto da solo. Modric? Gli abbiamo detto 'entra e fai tu'" - Lunga intervista alla Gazzetta al Senior Advisor rossonero: "Il mio ruolo non è cambiato, è sempre lo stesso, io rappresento la proprietà. eurosport.it scrive

ibrahimovic sorpreso modric noIbra: "Milan, ti aiuto a vincere. Sono sempre Dio ma ora lavoro in team. A Modric abbiamo detto..." - Ibra parla del suo ruolo di consulente: "La prima volta il Milan mi ha dato la felicità, la seconda l’amore. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ibrahimovic Sorpreso Modric No