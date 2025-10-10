Ibrahimovic | Scudetto? Dobbiamo crederci non guardo le altre Chivu? Lo conosco dall’Ajax dico che…

Inter News 24 Le parole di Zlatan Ibrahimovic, dirigente del Milan, sulla lotta scudetto in Serie A anche con l’Inter di Chivu. Tutti i dettagli. Zlatan Ibrahimovic ha parlato a La Gazzetta dello Sport del suo Milan e della lotta scudetto con l’ Inter. SCUDETTO – « La squadra è molto competitiva per fare buoni risultati. Lo era già l’anno scorso ma è stato un anno strano, appena ci riprendevamo cadevamo subito, però abbiamo imparato tanto. La società è stata molto brava a vendere bene i giocatori non nel progetto o per altri motivi, ha preso un allenatore che dà equilibrio e stabilità. Ha portato quello che mancava, esperienza. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ibrahimovic: «Scudetto? Dobbiamo crederci, non guardo le altre. Chivu? Lo conosco dall’Ajax, dico che…»

In questa notizia si parla di: ibrahimovic - scudetto

Marco Amelia: «La lite tra Allegri e Ibrahimovic è costata lo scudetto al Milan. Ho un rimpianto in carriera: non essere tornato alla Roma. Mourinho mi ha salvato dal disgusto per il calcio»

Amelia sullo Scudetto perso col Milan: «Avevamo 10 punti sulla Juventus e buttammo via il campionato. Il gol di Muntari è stata l’ingiustizia più grande subita in carriera!». Poi svela cosa successe tra Allegri e Ibrahimovic

Ibrahimovic: “Studiamo per tornare a dominare. Il Dna del Milan è vincere. Credo allo Scudetto, ma …”

Zlatan #Ibrahimovic: “Se credo nello Scudetto? Si ma dobbiamo crederci tutti, è un lavoro di team. Mancava una figura a contatto con giocatori e allenatore: ora c’è Igli #Tare e lo fa molto bene. Quando abbiamo vinto lo Scudetto nel 2022, #Leao l’ha vinto da s - X Vai su X

Gianluca Di Marzio. . Al secondo anno in rossonero Zlatan Ibrahimovic sfoggia una delle migliori prestazioni della sua carriera. I numeri dello svedese sono devastanti ma, incredibilmente, non bastano per regalare lo scudetto alla squadra allora allenata d - facebook.com Vai su Facebook

Ibrahimovic alla Gazzetta: "Se credo nello scudetto? Sì, dobbiamo crederci tutti" - Il dirigente rossonero si è raccontato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Sono qui per restituire felicità e amore al Milan, e per creare le condizioni per vincere. sport.sky.it scrive

Milan, Ibrahimovic: "Nel 2021/22 Leao ha vinto lo Scudetto da solo. Modric? Gli abbiamo detto 'entra e fai tu'" - Lunga intervista alla Gazzetta al Senior Advisor rossonero: "Il mio ruolo non è cambiato, è sempre lo stesso, io rappresento la proprietà. Scrive eurosport.it