Ibrahimovic | Non volevo avere programmi A Cardinale ho chiesto tre cose

Pianetamilan.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Zlatan Ibrahimovic, consulente di RedBird ed ex attaccante del Milan, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco le sue parole su Gerry Cardinale. Tre richieste. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

ibrahimovic non volevo avere programmi a cardinale ho chiesto tre cose

© Pianetamilan.it - Ibrahimovic: “Non volevo avere programmi. A Cardinale ho chiesto tre cose”

In questa notizia si parla di: ibrahimovic - volevo

ibrahimovic volevo avere programmiZlatan Ibrahimovic: “Leao ha vinto lo Scudetto da solo, io sono maturato a 28 anni…” - Zlatan Ibrahimovic alla Gazzetta dello Sport: "A Modric abbiamo detto: entra in campo e fai tu". Da msn.com

ibrahimovic volevo avere programmiIbrahimovic: “Studiamo per tornare a dominare. Il Dna del Milan è vincere. Credo allo Scudetto, ma - Zlatan Ibrahimovic, consulente di RedBird ed ex attaccante del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ibrahimovic Volevo Avere Programmi