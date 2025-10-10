Ibrahimovic | Milan tutti dobbiamo credere allo scudetto Allegri? Il primo trofeo gliel’ho fatto vincere io

(Adnkronos) – "Se ci credo? Sì, dobbiamo crederci tutti. Ma è un processo, è un lavoro di team". Così ha parlato Zlatan Ibrahimovic in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, commentando le possibilità dei rossoneri di vincere il campionato. "Il Dna del Milan è vincere – ha aggiunto lo svedese, oggi senior advisor di . Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: ibrahimovic - milan

Gimenez: “Tifoso del Milan da sempre. Ibrahimovic mi piaceva, ma …”

Perché Ibrahimovic cancella maldestramente uno sponsor del Milan quando pubblica foto sui social

Amichevole Liverpool-Milan, in tribuna si rivede anche Ibrahimovic

#Milan, #Ibrahimovic alla Gazzetta dello Sport: "#Leao è magia, ha vinto da solo. Sono ancora Dio, credo allo #Scudetto" https://calciomercato.com/liste/milan-ibrahimovic-difende-leao-e-magia-ha-vinto-da-solo-sono-ancora-dio-credo-allo-scudetto/blte81294 - X Vai su X

Ufficiale: Zlatan Ibrahimovic torna al Milan #Sport - facebook.com Vai su Facebook

Ibrahimovic alla Gazzetta: "Se credo nello scudetto? Sì, dobbiamo crederci tutti" - Il dirigente rossonero si è raccontato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Sono qui per restituire felicità e amore al Milan, e per creare le condizioni per vincere. Come scrive sport.sky.it

Milan, Ibrahimovic: "Scudetto, ci crediamo. Napoli? Sono gli altri a dover guardare noi" - Zlatan Ibrahimovic, prima giocatore, oggi dirigente del Milan, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Da tuttonapoli.net