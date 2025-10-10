Ibrahimovic | Leao ha vinto uno Scudetto da solo E’ magia Parleremo sempre di lui perché …

Pianetamilan.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Zlatan Ibrahimovic, consulente di RedBird ed ex attaccante del Milan, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco le sue parole su Rafael Leao. Dichiarazioni al miele. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

ibrahimovic leao ha vinto uno scudetto da solo e8217 magia parleremo sempre di lui perch233 8230

© Pianetamilan.it - Ibrahimovic: “Leao ha vinto uno Scudetto da solo. E’ magia. Parleremo sempre di lui perché …”

In questa notizia si parla di: ibrahimovic - leao

Ibrahimovic surfa. Leao risponde: “Lo faccio meglio” | FOTO

Milan, Allegri attacca Leao. Rabiot avverte. Ibrahimovic ‘svela’ il suo ruolo. Bartesaghi e Theo …

ibrahimovic leao ha vintoIbrahimovic difende Leao: "Uno dei più forti al mondo, è magia, ha vinto lo Scudetto da solo" - Rafa Leao è sempre uno degli uomini più discussi al Milan, in sua difesa interviene Zlatan Ibrahimovic: "Durante la preparazione era il migliore, deve tornare in forma. Riporta msn.com

ibrahimovic leao ha vintoIbra: "Tutti dobbiamo credere allo Scudetto. Leao è magia, Tare era ciò che mancava" - Dopo l'anno passato molto burrascoso e trascorso molto di più sotto i riflettori, Zlatan Ibrahimovic torna a parlare davanti ai microfoni non dietro le maschere istituzionali ... Si legge su milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Ibrahimovic Leao Ha Vinto