Ibrahimovic lancia il Milan | Dobbiamo credere allo Scudetto Allegri? Il primo trofeo gliel’ho fatto vincere io Rabiot doveva venire un anno fa Su Modric e il mio ruolo…

Ibrahimovic lancia il Milan: tutte le dichiarazioni del dirigente rossonero in vista della nuova stagione. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor del Milan, ha parlato così soffermandosi anche sugli ex Juve Rabiot e Allegri. DIO – « Ibra è ancora Dio. Se ero in campo avevo tutte le risposte. In tribuna soffro per non poter aiutare la squadra. Non ho obiettivi personali, tutto quello che faccio è per il Milan. La prima volta il Milan mi ha dato felicità, la seconda amore. Adesso sono qui per restituire e tornare a vincere. Ho già i capelli grigi. Sono arrivato con la coda, ora sono così, tra un po’ sarò pelato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ibrahimovic lancia il Milan: «Dobbiamo credere allo Scudetto. Allegri? Il primo trofeo gliel’ho fatto vincere io. Rabiot doveva venire un anno fa. Su Modric e il mio ruolo…»

