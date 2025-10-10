Ibrahimovic lancia il Milan | Dobbiamo credere allo Scudetto Allegri? Il primo trofeo gliel’ho fatto vincere io Rabiot doveva venire un anno fa Su Modric e il mio ruolo…

Juventusnews24.com | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ibrahimovic lancia il Milan: tutte le dichiarazioni del dirigente rossonero in vista della nuova stagione. Intervistato dalla  Gazzetta dello Sport,  Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor del  Milan, ha parlato così soffermandosi anche sugli ex Juve Rabiot e Allegri. DIO –  « Ibra è ancora Dio. Se ero in campo avevo tutte le risposte. In tribuna soffro per non poter aiutare la squadra. Non ho obiettivi personali, tutto quello che faccio è per il Milan. La prima volta il Milan mi ha dato felicità, la seconda amore. Adesso sono qui per restituire e tornare a vincere.  Ho già i capelli grigi. Sono arrivato con la coda, ora sono così, tra un po’ sarò pelato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

ibrahimovic lancia il milan dobbiamo credere allo scudetto allegri il primo trofeo gliel8217ho fatto vincere io rabiot doveva venire un anno fa su modric e il mio ruolo8230

© Juventusnews24.com - Ibrahimovic lancia il Milan: «Dobbiamo credere allo Scudetto. Allegri? Il primo trofeo gliel’ho fatto vincere io. Rabiot doveva venire un anno fa. Su Modric e il mio ruolo…»

In questa notizia si parla di: ibrahimovic - lancia

Milan, Ibrahimovic mostra tutte le sue maglie e lancia una frecciatina | VIDEO

ibrahimovic lancia milan dobbiamoMilan, Ibrahimovic: "Nel 2021/22 Leao ha vinto lo Scudetto da solo. Modric? Gli abbiamo detto 'entra e fai tu'" - Lunga intervista alla Gazzetta al Senior Advisor rossonero: "Il mio ruolo non è cambiato, è sempre lo stesso, io rappresento la proprietà. Riporta eurosport.it

ibrahimovic lancia milan dobbiamoIbra: "Tutti dobbiamo credere allo Scudetto. Leao è magia, Tare era ciò che mancava" - Dopo l'anno passato molto burrascoso e trascorso molto di più sotto i riflettori, Zlatan Ibrahimovic torna a parlare davanti ai microfoni non dietro le maschere istituzionali ... Si legge su milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Ibrahimovic Lancia Milan Dobbiamo