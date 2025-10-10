Ibrahimovic | Il Dna del Milan è vincere Nessuno vuole cambiare il Milan la sua cultura
Zlatan Ibrahimovic, consulente di RedBird ed ex attaccante del Milan, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco le sue parole su obiettivi e Scudetto.
Gimenez: “Tifoso del Milan da sempre. Ibrahimovic mi piaceva, ma …”
Perché Ibrahimovic cancella maldestramente uno sponsor del Milan quando pubblica foto sui social
Amichevole Liverpool-Milan, in tribuna si rivede anche Ibrahimovic
Milan, Ibrahimovic: "Crediamo nello scudetto" - Il Milan ci crede, crede in una stagione nuova e vincente.
Ibrahimovic: "Milan, tutti dobbiamo credere allo scudetto. Allegri? Il primo trofeo gliel'ho fatto vincere io" - Così ha parlato Zlatan Ibrahimovic in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, commentando le po ...