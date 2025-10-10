Ibrahimovic | Ibra è ancora Dio Allegri? Il suo primo trofeo gliel’ho fatto vincere io

La Gazzetta dello Sport intervista oggi Zlatan Ibrahimovic, qualche capello bianco, ma nulla è cambiato nella testa del campione che oggi è partner di Red Bird e consulente Milan. Modric in questo Milan può essere quello che è stato lei l’anno dello scudetto? «Siamo diversi, lui è leader in campo, fuori si prende poco spazio, ma ha portato l’esperienza che mancava. Anche se non avesse giocato da “wow” solo standogli vicino ti dà qualcosa. In campo gli abbiamo detto “entra e fai tu”. Se sono stupito? No, lui gioca così da vent’anni. Molti restano al top due anni poi non li vedi più. Altri stanno in alto per vent’anni e sono i veri campioni anche se non vincono il Pallone d’oro: uno ce l’ha di fronte». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

