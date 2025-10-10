Ibrahimovic era nello spogliatoio dopo Juve-Milan | &#8216;Allegri molto arrabbiato Leao non da meno'

Fanpage.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Zlatan Ibrahimovic difende Rafa Leao dopo Juventus-Milan: nello spogliatoio di Torino la frustrazione era tanta, ma per Ibra il portoghese resta un talento unico destinato a fare la differenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: ibrahimovic - spogliatoio

