Ibrahimovic era nello spogliatoio dopo Juve-Milan | ‘Allegri molto arrabbiato Leao non da meno'

Zlatan Ibrahimovic difende Rafa Leao dopo Juventus-Milan: nello spogliatoio di Torino la frustrazione era tanta, ma per Ibra il portoghese resta un talento unico destinato a fare la differenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: ibrahimovic - spogliatoio

? Zlatan #Ibrahimovic all'#AssembleaECA: dal nuovo ruolo in #Milan fino al #Mondiale2026 Parole da leader e visione sul futuro del calcio europeo #ACMilan #SerieA #Calcio #Rossoneri #MilanNews - facebook.com Vai su Facebook

Ibrahimovic era nello spogliatoio dopo Juve-Milan: ‘Allegri molto arrabbiato, Leao non da meno’ - Milan: nello spogliatoio di Torino la frustrazione era tanta, ma per Ibra il portoghese resta un talento ... Come scrive fanpage.it

Milan, Ibrahimovic difende Leao: "È magia, ha vinto da solo. Sono ancora Dio, credo allo Scudetto" - A Casa Milan si utilizza questo metodo per cercare di rivitalizzare Rafael Leao, bersagliato dalle critiche dopo gli ingressi dalla panchina nelle ultime due partite di campionato ... Come scrive msn.com