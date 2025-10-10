Ia per l' inclusione sociale Pulse riceve premio Aretè a Salone Csr
Milano, 10 ott. (Adnkronos) - Dalla gita scolastica preclusa alla studentessa con sindrome di Down, fino alle barriere architettoniche che hanno impedito a un ragazzo in sedia rotelle di salire su un mezzo pubblico per partecipare a uno spettacolo: l'intelligenza artificiale prova a restituire i ricordi 'assenti', perché ingiustamente sottratti, a Bryan, Emma, Simone e Rossella. Sono loro i quattro protagonisti dello short documentary 'Memor.IA', che ha fatto vincere a Pulsee Luce e Gas il Premio Aretè 2025. Il riconoscimento giunto alla XXII edizione, che celebra l'eccellenza nel campo della comunicazione responsabile, è stato consegnato a Roberta Frau, Event, Sponsorship, Csr & Internal Communication manager della società per le utenze domestiche di Axpo Italia, nell'ultima giornata del Salone della Csr e dell'Innovazione sociale, che si è svolto presso l'Università Bocconi di Milano dall'8 al 10 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Iltempo.it
