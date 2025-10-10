Ia | Mattarella ' necessaria governance internazionale'

Roma, 10 ott. (Adnkronos) - L'intelligenza artificiale "rappresenta una delle innovazioni più significative del nostro tempo", ma per proteggere "i nostri cittadini e i nostri valori, senza insidiarli", occorre "una governance internazionale condivisa", rispetto alla quale "la Ue deve guidare la creazione di standard globali vincolanti per tutti". Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a Tallinn, durante la riunione del Gruppo Arraiolos-Uniti per l'Europa, il simposio informale che prende il nome dalla città del Portogallo dove fu fondato e che riunisce i Capi di Stato non esecutivi dell'Unione europea. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ia: Mattarella, 'necessaria governance internazionale'

