I Vigili del Fuoco di Perugia si illuminano di verde per i bambini affetti da PANS-PANDAS
Nella serata di mercoledì 9 ottobre, la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per l’Umbria e il Comando di Perugia hanno acceso di verde le sedi di Corso Cavour, aderendo alla campagna di sensibilizzazione dedicata ai bambini colpiti dalle sindromi PANS e PANDAS. L’iniziativa, avviata alle ore 17.00, ha voluto richiamare l’attenzione su una patologia rara e ancora poco conosciuta, ma capace di incidere in modo profondo sulla vita di tanti piccoli pazienti e delle loro famiglie. La luce verde – simbolo universale di speranza, forza e rinascita – ha rappresentato il segno concreto della vicinanza dei Vigili del Fuoco a chi ogni giorno affronta questa difficile battaglia. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
