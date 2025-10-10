I venezuelani in Italia | Machado ha risvegliato un popolo

AGI - "Oggi è un giorno bellissimo per tutti i venezuelani. Siamo felici ed emozionati". Così, Maria Requena, presidente dell'Associazione Venezuela in Piemonte, commenta all'AGI l'assegnazione del Premio Nobel per la Pace all'attivista Maria Corina Machado, leader dell'opposizione nel Paese sudamericano. "Questo premio - spiega - è un riconoscimento alla persona, alla lotta contro il regime. È un riconoscimento che ci fa capire che siamo dalla parte giusta. E soprattutto è uno schiaffo al regime". L'Associazione "Venezuela in Piemonte" è nata nel 2018 come associazione culturale, apartitica e non profit con una visione umanitaria e sociale. 🔗 Leggi su Agi.it

