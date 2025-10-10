I social drogano i nostri ragazzi ecco perché la città di New York ha deciso di fare causa ai giganti tech

La città di New York ha alzato il livello dello scontro con le Big Tech, presentando una causa legale che chiama direttamente in causa Meta, Alphabet (la società madre di Google e YouTube), Snap e ByteDance (proprietaria di TikTok). L’accusa è gravissima: aver progettato intenzionalmente i loro social media per creare dipendenza nei giovani utenti, generando quella che viene definita una vera e propria crisi di salute mentale giovanile. Il documento depositato presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York si estende per 327 pagine e non usa mezzi termini. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - I social drogano i nostri ragazzi, ecco perché la città di New York ha deciso di fare causa ai giganti tech

