Osare e fare errori nel trucco va bene finché si è giovani e le piccole inesattezze nell’applicazione non fanno danni irreparabili. E ci si concede qualche libertà in più, applicando il fard in abbondanza e posizionandolo dove si preferisce. Saper scegliere e applicare il blush dopo i 50 anni, ma anche il trucco in generale, diventa una life skill non negoziabile. Prima o poi gli effetti degli anni che scorrono e della gravità iniziano a mostrarsi cambiando i volumi dell’ovale. Questo significa che ogni escamotage è valido per creare quantomeno l’illusione ottica di un viso fresco, sano e sodo. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - I segreti per applicare il blush dopo i 50 anni