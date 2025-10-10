Consolidata tradizione d’ospitalità vanta Lugano, anche agli anarchici. E così piace sentirci “sconfinando“ dalla Lombardia sul lungolago Riva Caccia, dentro il Museo d’arte della Svizzera italiana (MaSi Lugano). Nel suo circuito, lo spazio espositivo della collezione Giancarlo e Danna Olgiati celebra fino all’11 gennaio 2026 due maestri della disobbedienza e dello scandalo: “ Prampolini Burri Della Materia”. Protagonisti della prima e seconda metà del Novecento italiano: Enrico Prampolini (1894 - 1956), un futurista non sopportato da Boccioni, a 19 anni proclama: "Bombardiamo le accademie"; Alberto Burri (1915 - 1995), laurea in Medicina, nessuna frequentazione di accademie, con la violenza e carica trasgressiva di tecniche e materiali (compreso il fuoco) avvierà una rivoluzione diventata stile internazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I rivoluzionari della materia. Prampolini e Burri a Lugano