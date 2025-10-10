I ProPal non si arrendono | i pacifinti tornano in piazza Petizione contro Albanese
La sinistra parlamentare è disarmata dopo la pace in Medio Oriente: di cosa parleranno ora? Ad aiutarli, sembra che ci siano le solite piazze ProPal, che non hanno intenzione ad abbandonare la guerriglia urbana, nonostante persino Hamas sembra aver accettato il piano Trump. A lanciare la manifestazione a Milano dell'11 ottobre è sempre l'Api, l'Associazione dei Palestinesi d'Italia di Mohammad Hannoun, il giordano sanzionato dal dipartimento del Tesoro Usa perché ritenuto una propaggine di Hamas in Italia. «Due anni di genocidio, 77 anni di resistenza, Palestina libera. Stop agli accordi con l'entità sionista», scrivono lanciando la piazza con i loghi anche del Global Movement to Gaza e della Global Sumud Flotilla. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Ma noi gli ricorderemo che al piano di pace hanno votato CONTRO. E gli infileremo ben bene il naso nella loro cacchetta infetta. E non abbasseremo i toni, finché non si arrendono e vengono fuori con le mani in alto, come i loro amici dell’Einsatzgruppe Gaze - X Vai su X
