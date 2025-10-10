I ProPal non si arrendono | i pacifinti tornano in piazza Petizione contro Albanese

La sinistra parlamentare è disarmata dopo la pace in Medio Oriente: di cosa parleranno ora? Ad aiutarli, sembra che ci siano le solite piazze ProPal, che non hanno intenzione ad abbandonare la guerriglia urbana, nonostante persino Hamas sembra aver accettato il piano Trump. A lanciare la manifestazione a Milano dell'11 ottobre è sempre l'Api, l'Associazione dei Palestinesi d'Italia di Mohammad Hannoun, il giordano sanzionato dal dipartimento del Tesoro Usa perché ritenuto una propaggine di Hamas in Italia. «Due anni di genocidio, 77 anni di resistenza, Palestina libera. Stop agli accordi con l'entità sionista», scrivono lanciando la piazza con i loghi anche del Global Movement to Gaza e della Global Sumud Flotilla. 🔗 Leggi su Iltempo.it

