I piani di evacuazione dei paesi baltici in caso di attacco russo | scuole chiese e arene trasformate in rifugi

Allarmati dall’ aumento vertiginoso della spesa militare russa dopo l’invasione dell’Ucraina nel 2022, i tre Paesi baltici — Estonia, Lettonia e Lituania — stanno elaborando piani di emergenza per gestire un possibile esodo di massa in caso di escalation militare ai confini orientali. Le tre ex repubbliche sovietiche, oggi membri della Nato, da tempo mettono in guardia gli alleati sull’aggressività di Mosca, denunciando attacchi informatici, campagne di disinformazione e recenti incursioni di droni e caccia russi nello spazio aereo della regione. La Russia nega ogni intenzione di attaccare l’Alleanza Atlantica, ma la memoria storica e il contesto attuale spingono i governi baltici a non farsi trovare impreparati. 🔗 Leggi su Open.online