La firma da parte di Israele dell’accordo di pace proposto da Donald Trump segna l’inizio di una serie di passi fondamentali verso la risoluzione del conflitto in Medioriente. Il primo, scrive la Bbc, è il cessate il fuoco sulla Striscia, che dovrebbe scattare immediatamente, nonostante un portavoce dell’ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu abbia dichiarato che inizierà ventiquattro ore dopo l’approvazione – arrivata ieri sera– del governo israeliano. Gli Stati Uniti hanno annunciato che invieranno duecento militari per coordinare il cessate il fuoco a Gaza. Secondo una mappa distribuita dalla Casa Bianca settimana scorsa, la prima delle tre fasi del ritiro dell’esercito israeliano prevede un arretramento parziale: l’Idf manterrà il temporaneo controllo del cinquantatré per cento della Striscia di Gaza (ora occupa più dell’ottanta per cento del territorio). 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - I passi successivi alla firma da parte di Israele dell’accordo di pace