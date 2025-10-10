I O SIDE | Sette AFK firmano un debutto elettronico visionario
IO SIDE, debutto dei Sette AFK, arriva venerdì 10 ottobre su tutte le piattaforme digitali per Sounzone. Un lavoro che intreccia synth vintage e tecnologie attuali, ritmi che scorrono tra dance, techno e sperimentazione. Un invito ad ascoltare con il corpo e con la testa, a perdersi e ritrovarsi traccia dopo traccia. Un debutto che . L'articolo IO SIDE: Sette AFK firmano un debutto elettronico visionario è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: side - sette
I/O SIDE, l’electro di Sette AFK tra synth e sperimentazione industrial
12 settembre 1975. Vorrei Che Tu Fossi Qui. Mezzo secolo fa esce l'album "Wish you were here" dei Pink Floyd,, denso profondo struggente importante. Arriva due anni dopo "The dark side of the moon" e due prima di "Animals", quattro per arrivare a "The Wal - facebook.com Vai su Facebook
I/O SIDE, l’electro di Sette AFK tra synth e sperimentazione industrial - I/O SIDE è il titolo del primo album della formazione Sette AFK in uscita venerdì 10 ottobre in tutte le piattaforme digitali per Sounzone. Segnala atomheartmagazine.com