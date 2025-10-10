I O SIDE l’electro di Sette AFK tra synth e sperimentazione industrial

IO SIDE è il titolo del primo album della formazione Sette AFK in uscita venerdì 10 ottobre in tutte le piattaforme digitali per Sounzone. IO SIDE, inteso come inputoutput, è un album eterogeneo e cosmopolita, dal sapore fusion. Composizioni poliedriche che spaziano dalla dance techno più melodica alla sperimentazione industrial, passando per sonorità riconducibili al soundscape, alle colonne sonore di film steampunk o di fantascienza. La particolarità del progetto si sviluppa su una commistione di sintetizzatori e campionatori vintage con le più moderne strumentazioni digitali. Non solo. Il trio arricchisce le sue produzioni con strumenti analogici classici, uniti a una vasta gamma di strumenti etnici, che conferiscono un ulteriore respiro world music al progetto. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

